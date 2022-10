Kitzingen vor 37 Minuten

In Gebäude eingedrungen und Wände beschmiert

Ein Einbruch inklusive Sachbeschädigung wurde Polizei aus Kitzingen gemeldet. In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen drang laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein ehemaliges US-Gebäude in der Levi-Strauss-Straße ein. Im Inneren der Halle und auf dem Dach beschmierte er diverse Wände, Säulen und Lüftungsschächte mit roter Sprühfarbe. Die Schadenshöhe kann noch nicht näher beziffert werden, wird aber grob auf 300 Euro geschätzt.