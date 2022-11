Von der Enheimer Jugend wurde am Sonntag wieder die Enheimer Kirchweih traditionell gefeiert. Wie es in einer Pressemitteilung aus Gemeindekreisen heißt, führte der Umzug mit vier aufwändig gestalteten Motivwagen zum Dorfplatz in der Ortwmitte, wo Marco Endres die traditionelle Kirchweihpredigt mit zahlreichen Anekdoten aus dem Ortsgeschehen vortrug.

Dabei ging es um einen Schlepperfahrer, der mit der Spritze eines Nachbarn unterwegs war. Das ausgeliehene Anbaugerät fiel jedoch durch Materialversagen auf die Straße. Zudem berichtete er von einem Schwein, das einem Bauer entlaufen war und mitten auf der Hauptstraße stand.

Ferner ging es um einen Mann, der seinen Sohn mit dem Auto fahren ließ. Das zog jedoch einen Motorschaden nach sich. Thematisiert wurden außerdem ein neu gekauftes Wohnmobil, das allerdings zu groß für die vorhandene Garage war, und einem Nachbarsgrundstück, das sich als Katzen-Friedhof erwies.