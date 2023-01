Immer wieder gibt es Schäden am Laubengang des Wiesenbronner Rathauses durch Lkw, die von der Wiesenbronner Straße in die Staatsstraße in Richtung Feuerbach einbiegen. In der ersten Ratssitzung im neuen Jahr diskutierte der Kleinlangheimer Marktgemeinderat über Möglichkeiten, diese Verkehrssituation zu verbessern, die nach Meinung von Bürgermeisterin Gerlinde Stier nicht zuletzt auf die Straßenführung zurückzuführen ist.

Um Abhilfe zu schaffen, wird jetzt in der Wiesenbronner Straße ein Halteverbot für ein Vierteljahr, bis 16. April, erlassen. Angesprochen wurde auch das Parken auf Gehwegen, gegen das die Gemeinde aber nichts ausrichten könne, informierte die Bürgermeisterin.

Im Zuge der Dorferneuerung Kleinlangheim IV findet die öffentliche Anhörung für den Ausbau der Gehwege in der Bahnhofstraße statt. Dazu kam die Mitteilung, dass die Umgestaltung der Randbereiche größtenteils abgeschlossen ist, lediglich die Abschnitte des südlichen Teils müssen noch ausgebaut werden, "wobei die Verkehrssicherheit im Vordergrund steht", betonte die Bürgermeisterin, die durch die Maßnahme ebenso wie das Ratskollegium eine nachhaltige Verbesserung dieses Straßenabschnitts und damit des Ortsbildes erwartet. Das Vorhaben wurde einstimmig befürwortet.

Mit Tempo 40 durch den Ort

Keine Einwände gab es zur dritten Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Wiesenbronn und der damit verbundenen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange. Einstimmig sprach sich die Ratsrunde dafür aus, wie in den beiden VG-Nachbargemeinden Großlangheim und Wiesenbronn Schilder mit der Bitte auf Tempo 40 km/h durch die Ortschaft aufzustellen, fünf in Kleinlangheim, drei in Atzhausen und zwei in Haidt.

Entsprochen wurde dem Antrag des VfL Kleinlangheim auf Förderung der Jugendarbeit. Der Verein erhält wie bisher fünf Euro pro Nase und somit 665 Euro für 133 Nachwuchskräfte. Angekündigt wurde außerdem die Bürgerversammlung am 12. März um 14 Uhr im Schützenhaus, zu der auch die Einwohnerschaft der Ortsteile Atzhausen und Haidt/Stephansberg geladen ist.

Eine "Sauerei, deren Beseitigung den Gemeindearbeitern nicht mehr zuzumuten ist", nannte die Bürgermeisterin die erneute Verschmutzung der öffentlichen Toilette. Da auch schon drei Mal der Heizstrahler herausgerissen wurde, beschloss das Ortsparlament einstimmig eine Videoüberwachung. Angeprangert wurde auch die Hundekotverschmutzung vor der Bäckerei.