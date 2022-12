Die Natur in grandiosen Landschaften zu zeigen, ist das Anliegen des Fotografen und Kameramanns Stefan Weindl. Am Samstag, 7. Januar, 20 Uhr, zeigt er in der Alten Synagoge seine Panorama-Multivision "Im Land der Mitternachtssonne", die bei vier Reisen in fünf Monaten entstanden ist, wie es in der Einladung des Fotografen heißt. Norwegen und Spitzbergen: Für Naturliebhaber haben diese Begriffe eine fast magische Bedeutung: traumhaft schöne Fjorde in die eiszeitliche Gletscher kalben; kleine pittoreske Fischerdörfer mit farbigen Holzhäusern und Trockenfisch vor der Türe; nicht enden wollende Sommerabende auf sagenhaft schönen und dramatischen Schiffs- und Fährpassagen; eine wunderbare Tierwelt mit Elchen, Rentieren, Luchsen, Eisbären, Walrossen und Papageientauchern; und das Nordkap. Weitere 1000 Kilometer nördlich liegt die stark vergletscherte Inselgruppe Spitzbergens. Die Mitternachtssonne ist hier im Sommer viereinhalb Monate zu sehen und trotzdem betragen die Höchsttemperaturen nur etwa acht Grad. Höhepunkte der Spitzbergentour war das Trekking am Nordenskjöldgletscher auf dem Robertfjell und die Schiffsreise zur nördlichsten Gemeinde der Welt Ny Alesund, zum Magdalenenfjord, zur Walrossinsel Moffen und zu den Eisbären im Liefdefjord. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.