Kitzingen 29.09.2022

Im Einsatz für eine gute Kita- und Schulverpflegung

Ein gutes, schmackhaftes und gesundes Essen für die Kinder, aus der eigenen Küche! Das ist der große Wunsch der Akteure rund um die Kita- und Schulverpflegung in der Kita Alemannenstraße in Kitzingen, dem Montessori Kinderhaus Mühlenkinder in Marktbreit und der Mädchenrealschule in Volkach. Die Einrichtungen verfügen allesamt über eine eigene Frischküche und möchten das damit verbundene Potenzial zum Wohle der Kinder voll ausschöpfen.