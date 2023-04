Dino-Fans jeden Alters sind am Sonntag, 7. Mai, im Dekanatszentrum Kitzingen richtig. Dann nämlich macht dort die Dino-Live-Show Station, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Das Ensemble präsentiert um 11 und um 14 Uhr jeweils eine 80-minütige Show mit voll beweglichen, computergesteuerten, lebensechten kleinen und großen Dinosauriern. Staunen können die Besucher laut Mitteilung des Veranstalters auch über die Geburt eines Dino-Babys, das aus einem riesigen Ei schlüpft. Selbstverständlich darf auch der größte Räuber dieser Zeit, der T-Rex, nicht fehlen. Die Kinder haben die Möglichkeit, Dinosaurier hautnah zu erleben. Mutige Kinder können sogar auf ihnen reiten oder sie füttern. Karten gibt es nur an der Tageskasse, weitere Informationen unter Tel.: 0151 45210300.