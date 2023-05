Kürzlich führte das Jugendorchester "fantastic forte" mit Gästen unter der Leitung von Elisabeth Marzahn den "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saens in der evangelischen Kirche in Dettelbach auf.

Vor ca. 65 interessierten Zuschauern traten zunächst die älteren Mitglieder des Ensembles auf und eröffneten mit Vivaldis 1. Satz aus der Sinfonie Nr.3 den musikalischen Abend.

Anschließend führte Julius Rümmele, ehemaliger Geigenschüler von Frau Marzahn, mit viel Charme und Esprit weiter durch das jetzt tierisch-musikalische Programm. So wurde Loriots Text, der von der Musik inspiriert war, zwischen den klanglichen Parts in spritziger und schauspielerischen Bestform dargeboten. Aber auch das junge Orchester glänzte mit höchster Konzentration und Leistung gepaart mit sichtlicher Freude am gemeinsamen Spiel. Sehr majestätisch ließ es die Löwen einmarschieren, humoresque wurden die gackernden Hühner nachgeahmt, weich, wie in Zeitlupe der Can Can von den Schildkröten imitiert, besonders trampelig der Walzer der Elefantendame und wundervoll gefühlvoll und prachtvoll der Schwan dargestellt. Hervorzuheben sind die beiden Soli – die Esel, die schmerzlich von Liebe, Lust und Leid singen (Sophia Kirtz / Selin Hürriyetoglu) und die springenden Kängurus, die von der neunjährigen Charlotte Reinlein übernommen wurden.

Begleitet wurden die jungen Streicher am Klavier von Thomas Reinlein und durch Percussion von Melissa Hürriyetoglu.

Lang anhaltener Applaus war der Lohn der Musiker für wochenlanges Proben und ein gelungenes, unvergessliches Konzert.

Von: Nevenka Rümmele (Pressearbeit für fantastic forte)