Die IG Metall und Franken Guss in Kitzingen machen sich gemeinsam für einen günstigen Industriestrompreis stark. Bei einer Betriebsversammlung am 23. Mai unterstützten die Beschäftigten die Forderung des Unternehmens und der IG Metall, "um gute Arbeit und Beschäftigung in Kitzingen zu sichern". Das schreiben die IG Metall und Franken Guss in einer Pressemitteilung, der auch die folgenden Informationen entnommen sind.

Franken Guss und IG Metall engagieren sich für qualifizierte, gut bezahlte und tariflich abgesicherte Arbeitsplätze in Kitzingen. Es drohe ein schleichender Verlust von guter Arbeit, weil Investitionen wegen zu hoher Stromkosten nicht mehr in Deutschland stattfänden. Das müsse die Politik verhindern. Betriebsratsvorsitzender Erich Mirnig, der zweite Bevollmächtigte der IG Metall Würzburg, Norbert Zirnsak, und der Firmeneigner der Franken Guss in Kitzingen, Josef Ramthun, versammelten sich symbolisch vor den Beschäftigten hinter einen Transparent mit der Aufschrift: "Guss braucht Zukunft – Energiepreise runter".