Nicht nur die schöne Landschaft mit dem See an der Lochmühle in Altenschönbach lud zum Freiluftgottesdienst ein, das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und die musikalische Umrahmung war sehr vielseitig. Kinder der Kita sangen von Pfarrer Martin Voß mit der Gitarre begleitet ein Lied, es ertönte der Posaunenchor unter der Leitung von Renate Eyßelein und der Gesangverein Altenschönbach trug mehrere festliche Weisen vor. Pfarrer Voß erläuterte eine Meditation über die Dreieinigkeit Gottes. In seiner Predigt brachte er zum Ausdruck, dass auch er sich freue, wenn so viele der Einladung zum Gottesdienst gefolgt sein und nicht wie in Lukas 14 Ausreden dafür hätten, warum sie nicht kommen könnten. Abschließend brachte er der ihr Firmengelände für die Veranstaltung zur Verfügung stellenden Familie Karb seinen Dank zum Ausdruck. Der Prichsenstädter Bürgermeister René Schlehr sprach zum Abschluss der Gottesdienstfeier ein Grußwort.

Von: Guido Plener (Pressebeauftragter, evang. Kirchengemeinde Prichsenstadt)