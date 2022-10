Und wieder waren es Hundekotbeutel, die in einer Sitzung in Obernbreit eine Rolle spielten. War es vor rund einem Monat noch die Bürgerversammlung, so beschäftigte sich am Mittwochabend das Ratsgremium mit eingetüteten Hundehinterlassenschaften.

Bürgermeisterin Susanne Knof ging auf die Fragen und Anregungen aus dem Bürgertreff im September ein. Leonhard Löther hatte da angeregt, dass die Gemeinde sich nach kompostierbaren Hundekotbeuteln erkunden und diese dann in den Beutelspendern auch anbieten sollte. Denn etliche Hundebesitzer würden zwar den Kot in Beutel packen, diese dann aber im Straßengraben oder dem angrenzenden Feld entsorgen. Und bei Arbeiten im Graben oder Acker würden die Plastikteile durch die Gegend fliegen.

Darum werde sich gerade gekümmert, so die Bürgermeisterin. Die Verwaltung hole Angebote ein. Am Ende der Sitzung meldete sich dann Susanne Löther zum Thema und stellte fest, dass wohl etliche Hundebesitzer der Meinung sind, die Beutel seien bereits kompostierbar. "Kotbeutel sind immer im Müll zu entsorgen", machte die Bürgermeisterin deutlich. Und daran dürfte sich wohl auch bei kompostierbaren Beuteln nichts ändern.

Panoramaschaukel nun im Bereich des Oppelts-Kellers

Gegen die Genehmigung einer Außenbewirtung in der Schwarzenberger Straße 24 hatten die Räte keine Bedenken, da sie auf dem Gelände des Antragstellers geplant ist und keine baulichen Änderungen nach sich zieht. Alle anderen Entscheidungen muss das Landratsamt treffen.

Eine Panoramaschaukel an der Kanzel, das war zwar der Wunsch von Gemeinderat Matthias Tremmel gewesen, bei genauerer Betrachtung hatte er aber festgestellt, dass der Bereich des Oppelts-Kellers die bessere Wahl sei. Darauf gingen die Miträtin und -räte nun ein und beantragen ein entsprechendes Objekt beim Regionalbudget. Ein ähnliches Teil hatte in Iphofen gut 6000 Euro gekostet, die Förderung beträgt 80 Prozent.

Corona hat eine Veranstaltung des Mainfranken-Theaters im Kultursommer der ILE MainDreieck auf dem Obernbreiter Rathausplatz im Jahr 2020 verhindert. Die soll kommendes Jahr nachgeholt werden. Dabei sollen Bühne und weiteres vom Weinfest mitgenutzt werden, weshalb die Veranstaltung am Wochenende danach geplant werden sollte.

Keine Weihnachtsbeleuchtung außer einem Baum

Auch eine Folge der Bürgerversammlung: In der Breitbachstraße wurden außerhalb des Parkplatzes nun Parklinien aufgezeichnet – die Autofahrerinnen und Autofahrer halten sich bislang daran, so die Bürgermeisterin.

Am 23. Oktober wird um 15 Uhr nahe der ehemaligen Synagoge ein Gedenkstein für die aus Obernbreit deportieren Juden enthüllt.

Auch Obernbreit will energiepolitisch ein Zeichen setzen: Da das Rathaus ohnehin nicht beleuchtet werden darf, soll auch – bis auf einen Weihnachtsbaum – auf die weitere Beleuchtung zum Christfest verzichtet werden.

Noch rund 14 Tage, dann sind die für die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens nötigen Kanalarbeiten abgeschlossen. Und auch das Ergebnis der Hochwasserberechnung liegt nun am Landratsamt vor, so dass, so die Hoffnung der Bürgermeisterin, demnächst mit einem positiven Bescheid der Baugenehmigung gerechnet werden kann.