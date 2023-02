Einige Stellungnahmen zu Änderungen von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen (FNP) im Rahmen der Beteiligung von Behörden und Trägern öffentlicher Belange gab der Großlangheimer Marktgemeinderat ab. Bei der dritten Änderung des FNP von Wiesenbronn geht es im Wesentlichen um die Anpassung an den tatsächlichen Bestand und die Schaffung der Grundlage für gewerbliche Entwicklungsmöglichkeiten. Die Zustimmung erfolgte einstimmig, da Großlangheimer Belange nicht berührt sind.

Für den Bebauungsplan "Schwarzacher Straße Ost" der Stadt Kitzingen lag die siebte Änderung und die achte mit Erweiterung des 53. FNP vor, da wegen eines Formfehlers aufgrund einer fehlenden Information zu einer Ausgleichsfläche eine Wiederholung des Verfahrens notwendig wurde. Außerdem die erste Änderung des Bebauungsplans "Großlangheimer Straße Nord" mit 46. Änderung des FNP. In allen drei Stellungnahmen gibt es keine Großlangheimer Bedenken oder Einwände.

Willkommen sind nach Aussage von Bürgermeister Peter Sterk Anträge zur finanziellen Unterstützung durch das Regionalbudget aus Gemeinden, die zum Dorfschätzeverbund gehören, Stichtag ist der 15. März, danach erfolgt die Auswertung und eine eventuelle Freigabe des Geldes. Großlangheim ist mit dem Marterlesmuseum dabei, gab der Bürgermeister bekannt.

Vorbereitungen für Umbau des Feuerwehrhauses abgeschlossen

Abgeschlossen sind nach seinen Worten die Vorbereitungen für den Umbau des Feuerwehrhauses für den Katastrophenschutz, sodass das Haus im Falle eines längeren Stromausfalls als Anlaufstation dienen kann. Die Telekom-Technikabteilung teilte mit, dass der geplante Mast einen Glasfaseranschluss bekommt.

Erneut kam das Thema Hundekot zur Sprache. "Da bekomme ich langsam Wut, da manche Leute nicht gewillt sind, die Tüten zu benutzen", ärgerte sich Björn Grebner. Da die Hinterlassenschaften der Hunde auch in der Ortsmitte zu finden seien, würden die Exkremente auch in das Gasthaus "Patrizierhof" getragen, in dem er zu Hause ist. Bürgermeister Sterk appellierte erneut an die Hundehalterinnen und -halter, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zu entfernen.

Angekündigt wurde ein Vortrag am 15. Februar um 19 Uhr im Kulturhaus, bei dem es um das Thema "Wer hilft mir beim Eintritt eines Pflegefalls?" geht.