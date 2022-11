Das Wetter spielte leider nicht mit beim Hüttenheimer Hofgenuss und die Veranstaltung litt auch unter den Folgen der Corona-Pandemie, weswegen das Angebot kleiner ausfiel und im Rathaus dieses Mal keine Betriebsamkeit herrschte. In der Kirchenburg gab es Glühwein und Bratwürste und manches zu entdecken, derweil fanden auch viele Leute den Weg in den historischen Tante-Emma-Laden und das Fahrradmuseum oder zum Winterbetrieb Falk. Die größte Anziehungskraft auf die Besucher übte die Gärtnerei Schunke aus, dort gaben sich viele Menschen die Klinke in die Hand. Die Schunkes präsentierten Adventsdekorationen, leuchtende Weihnachtssterne, vielfältige Gestecke und einige kunsthandwerkliche Schätze.