In diesem Jahr lädt Hüttenheim bereits zum 25. Mal zu seinem Kunsthandwerkermarkt ein. Am Sonntag, 21. Mai, wird der Jubiläums-Kirchenburgmarkt durch Weinprinzessin Sophia I. und dem Gesangverein Harmonie um 11 Uhr eröffnet (Eintritt ist frei), teilt die Gästeinformation Hüttenheim mit. Neben dem Markt finden auch Vorführungen statt. So können die Gäste unter anderem sehen, wie Seile gedreht oder Weidenkörbe geflochten werden. Freundschaftsbändchen selbst knüpfen, steht für Kinder auf dem Programm. Geöffnet ist an diesem Tag auch das Hüttenheimer Fahrradmuseum und die Ausstellung „Tante Emma Laden“. Eine Traktoren-Oldtimer-Ausstellung wird das Marktangebot ergänzen und die Gärtnerei Schunke hat ebenfalls ihre Türen geöffnet.