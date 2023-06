Im Rahmen der Städtepartnerschaft waren Anfang Juni junge Handballer aus Trebnitz zu Gast in Kitzingen. Nach dem Empfang am Freitag durch TGK-Vorstand Kurt Semmler fand am Samstagvormittag in der TGK-Ballspielhalle ein Freundschaftspiel gegen die Handballjugend der HSG Mainfranken unter Leitung von Hans Sauer statt. Beide Mannschaften spielten dabei auf Augenhöhe. Im Anschluss erhielt jeder eine Urkunde der Stadt Kitzingen, kleine Geschenke von der Turngemeinde Kitzingen und zur Stärkung gab es Pizza und Getränke. Am Nachmittag ging es in den Innopark in die IT-Wheel-Arena zum gemeinsamen Adventur Minigolf.

Von: Chris Wiegand (Geschäftsführerin, Turngemeinde Kitzingen)