Eine neue Ausstellung zeigt das Bürgerzentrum in Kitzingen am 19. und 20. November. Der Buchbrunner Künstler Ralf Weinkirn stellt dort unter dem Motto "Faces" Porträts von Künstlern und Künstlerinnen aus Musik und Film aus. Ergänzend präsentiert Karlheinz K. seine "Holz-Art". Die Ausstellung ist samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr zu sehen, heißt es in der Mitteilung von Ralf Weinkirn.