Zwei Fälle von Holzdiebstahl sind der Polizeiinspektion Kitzingen am Sonntag gemeldet worden.

Am Freitag wurden im Zeitraum von 14 bis Uhr von einem Grundstück in der Wörthstraße in Kitzingen circa 50 Kilogramm Holzscheite, sowie ein Korb durch eine oder mehrere unbekannte Personen entwendet. Der Schaden beträgt 170 Euro.

Der zweite Holdiebstahl ereignete sich bereits im Zeitraum vom 1. September bis 29. Oktober in Prichsenstadt. Hier wurde auf einem Wiesengrundstück das Tor aufgeschoben und aus einem Unterstand zwölf Steer abgetrocknetes Altholz entwendet. Hierzu muss vermutlich ein kleiner Traktor oder ähnliches Fahrzeug zum Abtransport verwendet worden sein. Der Schaden beläuft sich hier auf circa 1500 Euro.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen entgegen: Tel. (09321) 1410.