Während der Kar- und Ostertage steht die Bergkirche in Hohenfeld Besuchern offen für Betrachtung, Stille und Gebet und zwar am 6. April von 15 bis 19 Uhr und vom 7. bis 10. April jeweils von 11 bis 17 Uhr. Dies teilt Pfarrerin Esther Zeiher mit, der Pressemitteilung sind darüber hinaus folgende Informationen entnommen.

Im vergangenen Jahr veränderte sich jeden Tag ein Tuch, das so die Passionsgeschichte ins Bild setzte. In diesem Jahr erzählen am Gründonnerstag und Karfreitag zwei Hölzer vom letzten Abendmahl, der Kreuzigung, der Totenstille und schließlich der Auferstehung Jesu.

Weitere Veranstaltungen in der Bergkirche sind am Gründonnerstag um 19.30 Uhr ein Taizegebet mit gemeinsamem Abendmahl und eine Kreuzwegmeditation unter dem Motto „Holz auf Jesu Schulter“ am Karfreitag um 10 Uhr. An Karfreitag und Karsamstag besteht jeweils von 14 bis 17 Uhr das Angebot der Seelsorge. Die Osternacht beginnt am Ostersonntag um 5.30 Uhr der Emmausgang am Ostermontag startet um 10 Uhr an der Bergkirche.