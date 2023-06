Das Thema Kindergarten beschäftigte den Wiesentheider Gemeinderat gleich in mehreren Punkten. In der Sitzung ging Bürgermeister Klaus Köhler auf einen Antrag des Trägers der Wiesentheider Einrichtungen, des Elisabethenheims, ein. Dieser hatte um Übernahme des Defizits gebeten, das sich für das Jahr 2022 auf 251.439 Euro beläuft.

Das ist einiges mehr als in den Vorjahren, wo sich das Minus laut der Verwaltung jeweils zwischen 80.000 und 150.000 Euro bewegte. Als Grund wurden die Anlaufkosten zur Erweiterung der Krippe, sowie beim Waldkindergarten genannt.

Die Aufstellung der gesamten Kosten der einzelnen Einrichtungen lag im Rat vor. Gleichzeitig hatte es eine Information gegeben, dass die zu zahlenden Beiträge für die Eltern steigen werden. Besonders davon betroffen sind anscheinend vor allem die Kinder des im letzten Jahr neu eröffneten Waldkindergartens.

Verständnis für Erhöhung, aber nicht in diesem Maß

Vor der Sitzung machte eine Gruppe von ihnen darauf aufmerksam, dass sie mit den vom Träger angedachten Erhöhungen nicht einverstanden seien. Auf einem Papier, das sie verteilten, wiesen sie auf die Situation hin. Darauf hieß es, dass der Beitrag ab September von bisher 40 Euro auf 161 Euro steigen werde. "Viele waren geschockt, ob dieser Preiserhöhung". Einige Eltern überlegten bereits, ihre Kinder woanders unterzubringen, so der Flyer.

Man habe Verständnis für eine Erhöhung, jedoch könne man nicht nachvollziehen, warum Eltern im Waldkindergarten "zukünftig monatlich doppelt so viel zahlen müssen, wie die Eltern eines sonstigen Kindergartens." Dieser Punkt wurde in der Ratssitzung nicht thematisiert, weil der Träger, der Elisabethenheim Würzburg e.V., die Höhe der Gebühren festsetze, und nicht die Gemeinde, so die Erläuterung.

Bürgermeister Klaus Köhler hatte bereits vor der Sitzung ein kurzes Gespräch mit den Eltern gesucht. Er verwies darauf, dass es in Kürze ein gemeinsames Gespräch zwischen Träger, Eltern und Kommune geben werde.

Der Gemeinderat stimmte schließlich der Übernahme des Defizits für das Jahr 2022 zu. Künftig solle der Träger prüfen, an welchen Stellen man sparen könne, lautete eine Vorgabe.

Derzeit laufen 17 Projekte in Wiesentheid

Gemeindebaumeisterin Claudia Pfeiffer informierte den Rat über den Stand bei derzeit laufenden Projekten in Wiesentheid. Unter den 17 Punkten war etwa die Tartanbahn am Sportzentrum, die mit Unterbau und Belag ertüchtigt wird. Außerdem wurde dort die Sprunggrube neu eingefasst, der Untergrund ausgekoffert. Weitere Verbesserungen sollen erfolgen. Nach wie vor läuft die Erweiterung des Rathauses, beim neu zu bauenden Kindergarten werden gerade die Eingaben der öffentlichen Stellen zur Planung geprüft.

Außerdem streifte die Fachfrau das ehemalige katholische Pfarrheim, wo Reparaturarbeiten laufen. Beim Friedhof teilte sie mit, dass dort eine mögliche Fläche für eine Urnenwiese geprüft werde. Die nötigen Arbeiten zur Sanierung des Eingangsportals zum Neßtfellplatz muss erneut ausgeschrieben werden.