In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 8.30 Uhr, blieb ein noch unbekannter Lastwagen an einem Wohnhaus in Rüdenhausen in der Raiffeisenstraße hängen. Der Lkw beschädigte die Hausfassade und das Hoftor so sehr, dass auch Dachziegel vom Dach stürzten, die Dachrinne beschädigt wurde und auch Fensterläden deformiert wurden, teilt die Polizei mit.

Der Gesamtschaden wird vom Eigentümer des Hauses auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Von dem flüchtigen Lastwagen, der aufgrund der Spurenlage massiv beschädigt sein muss, ist außer seiner blauen Farbe nichts bekannt.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.