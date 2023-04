Ein voller Erfolg war am Ostersamstag die "Osteraktion" von Kitzingens Kultur- und Tourismusreferenten. Trotz Kälte kamen zahlreiche Bürger und vor allem viele Touristen auf den Marktplatz, wo Hofrat Walter Vierrether mit einem großen Aufgebot an Hoheiten aufwartete.

Neben der Gärtnerkönigin, der Siedlerkönigin und der Zuckerfee begrüßte er zwölf Weinprinzessinnen und eine Weinprinzessin i.L. (= in Lauerstellung) an seiner Seite. Am Marktplatz, aber auch in den Cafés und Geschäften verteilten sie Ostereier im Kresse-Beet sowie Süßigkeiten an die Gäste. Als besonderen Gag servierte der Hofrat zudem Eierlikör im Waffelbecher.

Nach der Begrüßung – im Beisein von Referentin Nina Grötsch, Bürgermeisterin Astrid Glos und 2. Bürgermeister Manfred Freitag – gab Hof-Stadtrat Walter Vierrether mit "Auf die Eier... fertig, los!" das Startsignal und schickte seinen Hofstaat auf "Ostereier-Reise". Musikalisch umrahmt wurde die ganze Aktion vom Bernamer Wirtshaussänger Achim. Einen großen Dank sprach Vierrether den Sponsoren E-Center und Stadtmarketing-Verein aus. Die Kultur- und Tourismusreferenten hatten bereits am Dienstag zuvor mit einigen ehrenamtlichen Helfern den Kiliansbrunnen am Marktplatz österlich geschmückt.

Von: Walter Vierrether (Kulturreferent, Stadt Kitzingen)