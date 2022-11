Am vergangenen Samstag wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung zwei verdiente Mitglieder geehrt. Thomas Seidl erhielt die goldene Ehrennadel für seine jahrzehntelange Mitgliedschaft und sein Engagement für den LSC. Weiterhin wurde Günter Goller mit der Ehrenmitgliedschaft für sein Engagement über viele Jahrzehnte beim LSC ausgezeichnet. Hier sind seine Tätigkeiten als Fluglehrer für Motor- und Segelflug und als Gruppenfluglehrer neben anderem Engagement zu erwähnen. Beide sind nach wie vor im Verein sehr aktiv und engagieren sich weit über das übliche Maß. Herbert Satter, Vorstand des LSC, würdigte beide in seiner Laudatio und kann stolz auf so verdiente Mitglieder in den Reihen des Vereins sein. Zu erwähnen ist noch, dass das Ehrenmitglied Peter Malcher nach 32 Jahren das Amt des Werkstattleiters in jüngere, und hoch kompetente Hände übergab. Felix Pfannes wird in Zukunft diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen.

Von: Peter Helferich (Pressearbeit, LSC Kitzingen)