Die beiden 6. Klassen der Mittelschule Wiesentheid begaben sich mit ihren Klassenlehrerinnen auf eine Zeitreise ins Mittelalter. Dafür wurde in der Würzburger Festung eine Führung zu diesem Thema gebucht.

Um dorthin zu gelangen, mussten sie erst einmal erleben, wie es früher gewesen sein muss, wenn man zu Fuß die Festung hatte einnehmen wollen – und das bei Regenwetter. Die in der Festung gerade stattfindende Sonderausstellung zum Thema "Mittelalter" beschrieb sehr anschaulich diese spannende Zeit. Die Schüler und Schülerinnen erfuhren, wie sich Ritter im Kampf schützten und ein Kind konnte in diese Rolle, sprich in die halbe und nicht ganz leichte Ritterrüstung, schlüpfen. An einer anderen Station ging es um die Ernährung von Adel und Bauern mit einem sehr anschaulich zu deckenden Tisch. Hier staunten die Schüler nicht schlecht: Keine Kartoffeln? Keine Tomaten? Fleisch, Zitronen und Pfirsiche nur für den Adel - es blieb nicht viel für das einfache Volk übrig. Auch die Rolle von Frauen und Männer, Spiele von Kindern und das Leben in der Stadt wurden begutachtet.

Sehr interessiert und mit vielen Fragen im Gepäck hörten die Schüler zu. Beim Abstieg wurden sie wieder vom Regen begleitet, was aber der Stimmung keinen Abbruch tat.

Von: Gerlitta Brunner (Lehrerin, Mittelschule Wiesentheid)