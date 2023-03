Das "Roman Schuler extended Trio" (kurz: RSxT) überschreitet Grenzen: Grooviger Piano-Jazz, der von Hip-Hop-Beats angetrieben wird und von leichten elektronischen Klängen umgeben ist. Das gefällt jedem. Ob Jazzfan oder Jazz-fremd. Ob jung oder jung-geblieben, heißt es in einer Pressemitteilung des städtischen Kultur- und Bildungshauses Alte Synagoge.

Mit der Musik von RSxT kann man sich entspannen, aber gleichzeitig seinen Körper in Bewegung bringen, tanzen. Als Sideman von Popgrößen, wie Max Mutzke, Nils Wülker, CRO und vielen anderen sammeln Bandleader Roman Schuler und seine Begleiter Eindrücke, die sie in ihren eigenen Werken ausdrücken.

In seiner noch jungen Geschichte kann das Trio auf bemerkenswerte Erfolge zurückblicken: Das erste Album "On Behalf Of Myself" wurde aus dem Stand im wichtigsten deutschen Jazz- und Groove-Magazin der Jazzthing und dem Deutschland-Radio Kultur besprochen. In den folgenden Jahren spielte das Trio auf den größten und wichtigsten Jazz-Festivals des Landes wie dem Elbjazz-Festival in Hamburg.

Am Samstag, 25. März, um 20 Uhr kann man die Neuentdeckung in der Alten Synagoge in Kitzingen kennenlernen. Mit Roman Schuler an den Keys, Konrad Herbolzheimer am E-Bass, Alex Klauk am Schlagzeug und der Soul-Newcomerin Debby Smith am Mikrofon, heißt es abschließend.

Karten gibt es in der Tourist-Info, online auf https://s-access.eu/Kitzingen/ sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr.