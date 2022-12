Die aktuellen Energiepreise und die unsicheren Perspektiven machen dem Kitzinger Automobilzulieferer Franken Guss zu schaffen. Jetzt besuchte eine SPD-Delegation mit dem Bundestagsabgeordneten Markus Hümpfer und dem Landtagsabgeordneten Volkmar Halbleib an der Spitze den Hersteller von Aluminium- und Eisengussstücken. Wie es in einer Pressemitteilung Hümpfers heißt, ging es bei dem Besuch darum, "Herausforderungen und Lösungen für das Unternehmen zu erörtern". Die Politiker aus Bund, Land und Kommunen machten deutlich, dass der Erhalt des Industriestandorts Kitzingen und die Sicherung der 650 Arbeitsplätze bei Franken Guss ein zentrales Anliegen ist.

Franken Guss benötigt der Mitteilung zufolge pro Jahr etwa 100 Gigawattstunden Koks, das für die Schmelze von Stahlschrott notwendig ist, 50 Gigawattstunden Gas und 50 Gigawattstunden Strom. Der Geschäftsführer des Unternehmens Josef Ramthun wird darin so zitiert: "Wir wissen momentan gar nicht mehr, was normale Zeiten sind. Wir kommen von einer Krise in die nächste. Im Vergleich zu dem, was uns jetzt bevorsteht, waren die Finanzkrise und Corona noch verhältnismäßig leicht zu managen. Die Energiekrise ist wesentlich komplexer und hat viel stärkere Auswirkungen. Ohne Planungssicherheit kann ich nicht garantieren, dass mein Unternehmen die Krise durchhalten wird."

Erreicht die Energiepreisbremse überhaupt Franken Guss?

Hümpfer erläuterte, wie der gerade vom Bundestag beschlossene Strom- und Gaspreisdeckel der Industrie und damit auch Franken Guss in Kitzingen zugutekomme. "Durch den Garantiepreis von 13 ct/kWh (netto) für 70 Prozent der bisherigen Verbrauchsmenge für die Industrie bekommen die Unternehmen wieder Planungssicherheit. Außerdem werden Härtefallregelungen für energieintensive Unternehmen beschlossen." Ramthun befürchtet, dass die Voraussetzungen, die Energiepreisbremse zu nutzen, für seine Unternehmensgruppe nicht zu erfüllen seien.

Landtagsabgeordneter Halbleib signalisierte Unterstützung für die Anstrengungen von Franken Guss, am Standort Kitzingen ein inklusives überbetriebliches Ausbildungszentrum zu etablieren, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Immerhin bilde das Unternehmen pro Jahr zwölf junge Menschen aus und habe erst vor kurzem einen Preis des Bundeswirtschaftsministeriums für die Kooperation Wirtschaft und Schule erhalten. Positiv werteten die Politiker, dass Franken Guss nach wie vor ein Unternehmen mit starker Tarifbindung sei.