Wenn die Schulen geschlossen sind und die Väter und Mütter trotzdem zur Arbeit gehen müssen, ist Kreativität gefragt. Die Stadt Kitzingen organisiert seit vielen Jahren einen "Kinderrathaustag". Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können ihre schulpflichtigen Kinder am Buß- und Bettag in der städtischen Jugendeinrichtung "jungStil" mit dem beruhigenden Gefühl abgeben, dass sie dort professionell betreut werden. 21 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren tobten sich in diesem Jahr im offenen Jugendtreff nach Herzenslust aus, spielten Tischtennis, Kicker oder probierten sich im angrenzenden Freibereich im Rollerfahren oder Stelzenlaufen aus. Am Nachmittag ging es dann per Bus in die Würzburger Trampolinhalle. Gegen 16 Uhr konnten die Eltern nach einem fordernden Arbeitstag ihre zufriedenen Kinder am Stadtteilzentrum wieder einsammeln. Den Tag hatte Kiara Rumpel von "jungStil" organisiert.

Von: Ralf Dieter (Pressesprecher, Stadt Kitzingen)