Schnelles Internet wird ab 2023 Einzug in den bisher unterversorgten Volkacher Ortsteilen halten. Möglich macht dies ein Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Volkach und der Firma Clevernet GmbH, der nun offiziell geschlossen und unterschrieben wurde. Das teilt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach in einem Schreiben mit.

Groß ist die Freude im Volkacher Rathaus über den Förderbescheid des Freistaates Bayern in Höhe von 3,2 Millionen Euro für den Glasfaserausbau in den bisher unterversorgten Stadtteilen Dimbach, Eichfeld, Escherndorf, Gaibach, Köhler, Krautheim, Obervolkach und Rimbach. Die Stadt Volkach stellt Eigenmittel in Höhe von circa 350.000 Euro für das Projekt zur Verfügung.