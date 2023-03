Noch ist das Einzelhandelskonzept nicht vom Stadtrat verabschiedet, doch der Kampf um die Deutung des 120 Seiten umfassenden Papiers hat längst begonnen. Wie verbindlich sind die darin genannten Aussagen für Stadtrat und Verwaltung? In Anträgen und Stellungnahmen der Fraktionen ist die Rede von "Missverständnissen" und "Selbstbeschränkung". Und unter all den diffusen Vorzeichen soll an diesem Donnerstag (18.15 Uhr; Alte Synagoge) nun endlich das umstrittene Konzept auf den Weg gebracht werden. Vor sechs Wochen ist das noch grandios gescheitert. Die anberaumte Sondersitzung endete nach zwei Stunden und einer laut OB "vogelwilden Diskussion" ohne Ergebnis. Das Gremium vertagte sich.

Die Voraussetzungen, eine tragfähige Mehrheit für das Konzept zu finden, sind nicht unbedingt besser geworden. Denn die interfraktionelle Gemeinschaft aus FW/FBW, UsW, Pro KT, Bayernpartei und der fraktionslosen Bürgermeisterin Astrid Glos, die ein Drittel der Mandate im Stadtrat hält, hat bereits Widerstand gegen das Papier angekündigt. In einem gemeinsam formulierten Antrag heißt es: "Wir von der überfraktionellen Gemeinschaft sehen mehrheitlich in dem uns vorgestellten Papier überwiegend die Verhinderung einer zukunftsweisenden Entwicklung für die Stadt Kitzingen." Das Papier sei "nicht in der Lage, unsere Einzelhändler in der Innenstadt zu schützen".

Ein Antrag der ÖDP stiftet zusätzliche Verwirrung

Verwirrung stiftet zudem ein kurzfristig von der ÖDP eingebrachter Antrag zum Nahversorgerzentrum in der Dagmar-Voßkühler-Straße. Die Öko-Partei will, dass der Standort auch nach dem Umzug von Aldi und Rewe in die geplante Einkaufsgalerie Marshall Heights erhalten bleibt. Die Stadt wird aufgefordert, alles dafür zu tun, dass rund 3400 Einwohner im Umgriff der Dagmar-Voßkühler-Straße nicht von der Nahversorgung "abgeklemmt" würden. Das kann letztlich nur bedeuten, dass es innerhalb eines 800 Meter großen Radius künftig zwei Nahversorgerzentren gibt. Die überfraktionelle Gemeinschaft fordert in ihrer Stellungnahme, genau das auszuschließen, und "nicht nebulös von zwei Standorten auszugehen".

Völlig offen ist, ob sich der Stadtrat in seiner Mehrheit zu dem vom Dortmunder Planungsbüro Stadt+Handel ausgearbeiteten Einzelhandelskonzept bekennen wird. Bei der überfraktionellen Gemeinschaft heißt es: "Wir leben hier und haben daher eine andere Sicht auf Dinge als ein Konzept-Beauftragter am grünen Tisch."