Ende März 2023 besuchten 30 Jugendliche des F. X. Šaldy Gymnasiums in Liberec (Tschechien) ihre 28 Austauschpartnerinnen und -partner aus der 9. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH). Diese konnten die überaus herzliche tschechische Gastfreundschaft, die sie im Herbst 2022 erlebt hatten, nun bei uns in Unterfranken erwidern. So wurden die Gäste in den Familienalltag integriert und konnten dort viele neue Eindrücke sammeln z.B. bei lustigen Spieleabenden, leckeren fränkischen Mahlzeiten und erlebnisreichen Familienausflügen. Die tschechischen Jugendlichen, die seit zwei Jahren an ihrer Schule Deutsch als 2. Fremdsprache lernen, konnten ihre deutschen Sprachkenntnisse enorm verbessern und die deutschen Jugendlichen genossen die gemeinsame Zeit in der Austauschwoche im Kreise der vielen Gleichaltrigen in vollen Zügen.

Die beiden Lehrkräfte Eva Karl und Harald Godron hatten für die Gruppe ihrer tschechischen Kolleginnen Renata Šipova und Susanne Ruckdäschel ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Austauschprogramm organisiert. Neben Ausflügen nach Würzburg und Rothenburg ob der Tauber stand ein Besuch in Kitzingen und eine Wanderung zum Baumwipfelpfad in Ebrach auf dem Programm. Da konnte selbst das spätwinterlich-frostige Wetter die gute Laune aller Beteiligten nicht trüben. Ein Empfang beim Wiesentheider Bürgermeister Klaus Köhler und die Arbeiten am Projektthema "Europa - unser Zuhause!" bildeten den eher offiziellen Rahmen. Nach Programmende verbrachten die Jugendlichen viele gemeinsame Stunden bis in den Abend hinein im Wiesentheider Schlosspark, am Mehrgenerationenplatz oder beim Abendessen in einer Pizzeria bzw. bei Gastfamilien. Derartige unvergessliche Momente vertieften die Freundschaften der Jugendlichen untereinander.

Beim festlichen Abschlussabend am LSH wurden viele Filme und Fotos gezeigt, die mehr als deutlich machten, wie viel Spaß alle Beteiligten an dieser internationalen Austauschbegegnung hatten. Kein Wunder also, dass den meisten Jugendlichen am Abreisetag der Abschied von ihren neuen Freunden schwer fiel. Aber vielleicht gibt es ja ein baldiges, herzliches Wiedersehen in Wiesentheid oder Liberec.

Von: Harald Godron (Koordinator "Austauschprogramme mit Osteuropa" am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)