Anfang Oktober besuchten 29 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid zusammen mit den beiden Lehrkräften Eva Karl und Harald Godron ihre tschechischen Austauschpartnerinnen und -partner vom F.X. Šaldy Gymnasium in Liberec. Sie setzten damit die über 30-jährige Tradition der Partnerschaft der beiden Gymnasien fort, die nur während der pandemiebedingten Reiseeinschränkungen ausgesetzt werden musste.

Die deutsche Austauschgruppe wurde herzlich in Liberec empfangen und erlebte eine Woche lang den Lebensalltag in den tschechischen Gastfamilien. "Dies ist für unsere Jugendlichen immer wieder eine spannende und lehrreiche Erfahrung", beschreibt Harald Godron die Anforderungen an die 14- bis 15-jährigen Jugendlichen. Sprachbarrieren mussten überwunden werden und Anpassungsbereitschaft sowie gegenseitige Rücksichtnahme waren gefordert.

Nach ihrer Ankunft wurden die deutschen Jugendlichen nicht nur an ihrer Partnerschule, sondern auch bei einem Empfang im Liberecer Rathaus willkommen geheißen. Gemeinsam mit den tschechischen Austauschpartnerinnen und -partnern wurde nicht nur die Stadt bei einer lehrreichen Rallye erkundet, sondern es wurden auch Präsentionen zum diesjährigen Projektthema "Europa - unsere Heimat!" erarbeitet.

Ein erster Höhepunkt der abwechslungsreichen und perfekt organisierten Austauschwoche war der Ausflug ins tschechisch-polnisch-deutsche Dreiländereck bei Zittau. Hier standen eine Fahrt mit der Schmalspur-Dampfeisenbahn in den Kurort Oybin sowie der Besuch der dortigen Burg- und Klosterruine auf dem Programm.

Das Wochenende verbrachten die deutschen Jugendlichen in den tschechischen Familien mit einem attraktiven und actionreichen Freizeitprogramm, das gemütliche Wanderungen durch die herrliche Landschaft des Isergebirges, Besuche auf der Bowlingbahn und in einem Technikmuseum beinhaltete.

Höhepunkt der Besuchswoche war mit Sicherheit der Tagesausflug nach Prag. Die "Goldene Stadt" zeigte sich in diesen goldenen Herbsttagen von seiner besten Seite. Nach einer Führung durch die Prager Burg, den Hradschin, der Besichtigung des imposanten Veitsdoms, sowie dem Bummel über die Karlsbrücke, war noch etwas Zeit, die Schönheiten der tschechischen Hauptstadt selbst zu erkunden.

Nach dieser erlebnisreichen Austauschwoche war es kein Wunder, dass es den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht leicht fiel wieder Abschied zu nehmen. Schon jetzt ist aber die Vorfreude auf den Gegenbesuch der tschechischen Gruppe in Wiesentheid im März 2023 sehr groß. Dann erfolgt ein Wiedersehen mit den neuen Freundinnen und Freunden und es wird viele Gelegenheiten geben, die überaus herzliche Gastfreundschaft der tschechischen Austauschpartnerinnen und -partner in den deutschen Familien zu erwidern.

Von: Harald Godron (Organisator des Schüler-Austausches, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)