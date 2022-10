Kitzingen vor 1 Stunde

Herbstkonzert der Marktbreiter Musikanten

Am Samstag, 5. November, um 17 Uhr, laden, laut Pressemitteilung, Kilian Mend und seine Marktbreiter Musikanten ein. Nach dreijähriger Pause sind alle Freunde der Blasmusik zum traditionellen Herbstkonzert in das Lagerhaus Marktbreit eingeladen. Die Musikanten versprechen ein abwechslungsreiches Musikprogramm, harmonisch abgerundet durch den Gesang von Cilly Fröhling und Kilian Mend. Getränke und ein Imbiss stehen bereit, heißt es abschließend. Eintrittskarten für das Konzert gibt es unter Tel. (09332) 1517; Einlass in die Lagerhalle ist ab 16 Uhr.