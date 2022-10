Vor kurzem lud Geigenlehrerin Elisabeth Marzahn Eltern, Freunde und Interessierte zum Herbstkonzert ihrer Schüler in die Dreieinigkeitskirche in Dettelbach.

Dort zeigte eine Reihe von Solisten im Alter von sieben bis 18 Jahren an Geige und Bratsche ihr Können und ihre musikalischen Fortschritte am Instrument. Am Klavier begleitet wurden sie dabei von Werner Marzahn, einem Musikpädagogen aus Regensburg.

Jakob Kolbenstetter (neun Jahre) eröffnete mutig und souverän mit dem beschwingten Stück "Der fröhliche Landmann" von R. Schumann den Abend.

Die siebenjährige Jugend-musiziert-Preisträgerin Mika Scherrle zeigte mit dem flüssigen, sicheren Vortrag von "Sommertag am See" von A. Holzer-Rhomberg, dass sie auch vor großem Publikum routiniert ist.

Mit Mira-Sophie Isenheim (neun Jahre) betrat erneut eine Jugend-musiziert-Preisträgerin die Bühne. Im letzten Jahr gewann sie außerdem einen 1. Preis beim Kitzinger Musikwettbewerb und bewies nun in einem Duett mit Elisabeth Marzahn, dass sie auch in dieser Disziplin glänzen kann.

O. Riedings 1. Satz aus dem Concertino op. 35 wurde von der zwölfjährigen Ida Papke mit viel Gefühl vorgetragen.

Anschließend beeindruckte Sophia Kirtz mit dem 1. Satz aus dem Konzert in a-Moll von A. Vivaldi durch saubere Intonation und sicheren Lagenwechsel.

Den zweiten Rieding des Abend (op. 36, 3. Satz) spielte Louise Hertle. Der fröhliche, eingängige Satz bereitete Louise sichtlich Freude beim Spielen und dem Publikum beim Zuhören.

Pauline Schraml präsentierte dann das Concertino der russischen Komponistin N. Baklanowa mit viel Elan und Esprit. Es gelang ihr, dem temperamentvollen Stück starken Ausdruck und Leidenschaft zu verleihen und es überzeugend zu gestalten.

Keltische Klänge entlockte schließlich Riccarda Ullrich ihrer Bratsche mit dem "Celtic Song" der Dettelbacher Komponistin Barbara Arens. Ruhige, schwelgende Melodien beschworen Bilder und Stimmungen in den Köpfen der Zuhörer, die an irische und schottische Landschaften erinnerten.

Den Höhepunkt des Konzerts gestaltete am Ende das Geschwisterpaar Emma (Klavier) und Leopold (Violine) Rümmele mit dem expressiven "Polish Dance" von E. Severn. Leopold beherrschte die zahlreichen Sprünge, Doppelgriffe und dreistimmigen Akkorde mit allerhöchster Sicherheit und zeigte eine brillante Intonation, sowie eine differenzierte Linienführung und dynamische Variationen. Hier kam das Publikum in den Genuss einer reizvollen Melodie und Harmonik, dargeboten von einem geübten Duo.

Langanhaltender Applaus belohnte alle Mitwirkenden für die Mühen der letzten Wochen und ein herbstlicher Strauß, mit dem sich alle Schüler bei Frau Marzahn bedankten, erfreute die Empfängerin sehr.

Von: Michaela Voll (Besucherin des Konzerts, Dettelbach)