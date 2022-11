Bei strahlendem Sonnenschein konnten sich die Eltern und die Bewohner des St. Josefs Stift in Kitzingen am Sonntag endlich wieder einmal zum gemütlichen Beisammen sein unter freien Himmel treffen. Nach fast drei Jahre Pause wegen der Corona-Pandemie war es endlich möglich sich wieder einmal zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch zu treffen. Das privat organisierte Fest wurde von allen Bewohnern gerne angenommen. Die Gaibacher Band "KaRo beat Benno" spielte für alle unentgeltlich und sorgte für ausgelassene Stimmung. Mit Punsch, Kaffee und Kuchen und zum Abschluss leckeren Bratwürsten vom Grill war das leibliche Wohl gesorgt und jeder konnte seinen Hunger stillen. Vielen Dank an alle Helfer, die dazu beitrugen das Fest so toll zu organisieren.

Von: Herbert Eichelmann (für St. Josefs Stift, Kitzingen)