Herbstbastelei in der OGS

Bunt leuchten die Farben im Herbst, so wie die bemalten Eicheln der Mädchen. Immer wenn Zeit war hatten die Schülerinnen der Offenen Ganztagsschule (OGS) die Möglichkeit sich am Nachmittag, kreativ zu beschäftigen. Im Sinne von nature upcycling wurden dafür Materialien aus der Natur und alte Nagellacke verwendet. Ohne Kosten konnte so wunderschöne Deko für den Herbst gezaubert werden, die die Schülerinnen stolz zuhause präsentierten. Eicheln wurden von ihren Hütchen befreit, auf Zahnstocher gespießt und mit den vielfältigen Nagellackreste kunterbunt aufgehübscht. Nachdem die kleinen Kunstwerke getrocknet waren, wurden die Hütchen wieder aufgeklebt.