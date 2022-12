Kurz vor Weihnachten machten sich zahlreiche Familien bei eisigem Wind mit Josef und Maria auf den Weg nach „Bethlehem“. Das Kindergottesdienstteam St. Burkhard, Geiselwind, lud am Sonntag zu einer Herbergssuche, die am kath. Kindergarten startete, und am neuen Aussiedlerhof der Familie Haubenreich endete. Auf dem Weg gab es einige Stationen: Vom Engel Gabriel, der Maria die Geburt des Kindes verkündete, über den Stadtschreiber, der zur Volkszählung aufrief, bis hin zu verschiedenen „Gasthäusern“, die alle keinen Platz für das Heilige Paar hatten. Maria und Josef waren mit zwei Eseln unterwegs, die die Familie Fischer aus Hohnsberg zur Herbergssuche gebracht hatten und damit vielen kleinen und großen Besuchern eine große Freude bereiteten.

Musikalisch brachten die „Flötenkinder“ (Maja Helmer und Mareile Müller), das Geiselwinder Jugendorchester und die Klavierspieler Luisa Götz und Thomas Reinlein das Publikum in Weihnachtsstimmung.

Einen warmen Platz fanden Maria und Josef letztendlich im Aussiedlerhof der Familie Haubenreich. Dort ließen sich Maria und Josef nieder. Die Besucher erfreuten sich an den vielen Kühen, Kälbern und Ziegen, die nicht nur betrachtet, sondern auch gestreichelt werden durften. Auch eine Führung durch den erst 2019 gebauten Stall durch Hans Haubenreich erfuhr großes Interesse.

Punsch und Plätzchen luden zum Verweilen an der Feuerschale ein. Die Herbergssuche am Sonntag war die 18. Aktion der „Feuer im Advent“, bei der täglich an einer anderen Stelle in der Großgemeinde Geiselwind rund um eine Feuerschale eine kleine Aktion von den unterschiedlichen Vereinen und Organisationen angeboten wird. Ins Leben gerufen haben diese Aktion Melanie Rückel, Martina Bräutigam, Jessica Dippold und Margot Burger vom Kindergottesdienstteam St. Burkhard. Viel mehr Besucher, als erwartet, waren bei den unterschiedlichen Veranstaltungen. Nach zwei Jahren „auf Abstand“, ist die Sehnsucht nach gemeinsamer, gemütlicher Zeit offenbar groß.

Von: Margot Burger (Kindergottesdienst-Team St. Burkhard, Geiselwind)