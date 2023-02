Die Ehrung erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler aus seiner Gemeinde stellte für Bürgermeister Klaus Köhler eine Premiere dar. Er ist zwar seit beinahe drei Jahren im Amt, doch zuletzt musste die Würdigung der jungen und älteren Sportskanonen aus bekannten Gründen ausfallen. Gekommen waren doch einige zu der Ehrung, auch weil dort die Sportabzeichen ausgehändigt wurden. Das übernahm dann der Bürgermeister höchstpersönlich.

Durch das Programm führte mit Gemeinderat Erwin Jäger ein erprobter Mann am Mikrofon, der seit Jahren als Stadionsprecher bei den Wiesentheider Fußballern im Einsatz ist. Er durfte später die zu Ehrenden aufrufen. Neben einigen jungen Sportlern der Taekwondo-Abteilung des TSV/DJK und einem Schützen ragte dabei wieder Marika Heinlein heraus.

Die Ultra-Läuferin, seit Jahren Dauergast bei der Sportlerehrung, durfte auch zuletzt wieder einige Erfolge feiern. Sie belegte bei den Weltmeisterschaften im 100-Kilometer-Lauf vergangenes Jahr in Berlin den zweiten Platz in ihrer Altersklasse mit einer Zeit von 11.28 Stunden für die Strecke. Außerdem gewann Marika Heinlein bei den Deutschen Meisterschaften in Bottrop im 24-Stunden-Lauf in ihrer Altersklasse den Titel. Dabei absolvierte sie in 24 Stunden insgesamt 179,2 Kilometer.

Deutsche Vizemeister dürfen sich zudem gleich vier junge Sportler der Taekwondo-Abteilung des Wiesentheider Sportvereins nennen. In den verschiedenen Kategorien des Formenlaufs wurden Vincent Ebert, Felix Erk, Nicola Pavlovic und Simon Wilhelm jeweils Zweiter. Die jungen Sportler durften beim Ehrenabend eine Kostprobe geben und kurz einiges aus der Kampfsportart vorführen. Ihr Leiter Martin Skorepa erklärte dazu einiges.

Erstmals auch Vertreter der Vereine eingeladen

Besonders hervorgehoben wurde außerdem Gerhard Tallner. Der in Wiesentheid wohnhafte erreichte mit seinem Verein BS Bergrheinfeld den ersten Platz bei den Bezirksmeisterschaften in der Kategorie Kleinkaliber Liegendkampf. In der Sparte Luftgewehr Auflage wurde er Vizemeister im Bezirk.

Die Ehrungen wurden musikalisch untermalt vom Kinder- und Jugendchor Wiesentheid. Im Anschluss daran hatte der Markt erstmals die Vertreter der Wiesentheider Vereine zu einem Treffen eingeladen. Das Ganze solle ein Dankeschön für ihre Arbeit sein, erläuterte es die im Rathaus dafür zuständige Laura Kreßmann. Künftig wolle man bei dem jährlichen Treffen Menschen auszeichnen, die sich seit Jahren besonders engagieren.

Das Sportabzeichen erhielten:

Norbert Böll, Jana Brendler, Emily Casaer, Johanna De Mey, Anna Demling, Eva und Ida Dittrich, Ulrich Drexelius, Noa Marie Elflein, Felix und Thorsten Erk, Eva, Florian und Jutta Fehlbaum, Lenya und Leonidas Fischer, Emma Groha, Dominik Hahn, Georg Hahn, Noa Marie Hluchy, Lea und Tim Hohn, Lucy Jahrsdörfer, Harald Klein, Werner Knaier, Lara Kühnl, Julian Kusche, Georg Lange, Stefan Langer, Julian und Manuel Link, Elisa Lutz, Elisa Mertens, Niklas Meyer, Isabella Möslein, Christian, Jannik und Louis Neubert, Dominik Röll, Leonard Rosen, Jonathan Schneider, Lotte, Mathilda und Viola Schneider, Nina Seufert, Andreas und Birgit Sinning, Martin Skorepa, Amelie, Annette und Jonas Spath, Christian Sturm, Sophie Tröppner, Ella und Paula Trump, Lea Vollmayer, Elmar Wächter, Amelie Warta, Bernd und Finn Wenzel, Rudolf Zimmermann, Florian Zink.