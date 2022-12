Auch in schwierigen Zeiten kann man anderen Menschen eine Freude bereiten. So beteiligte sich auch in diesem Jahr die Albert-Schweitzer-Grundschule Albertshofen an der Hilfsaktion "Rumänienhilfe Karl" von Elmar Karl. Einige Eltern ließen es sich nehmen, gleiche mehrere Weihnachtsgeschenke auf den Weg zu bringen. Am Ende konnten die beiden Mitarbeiter des Bauhofs Albertshofen Matthias Hofmann und Sven Hollenbacher über fünfzig Päckchen auf den Hof von Elmar Karl zum Weitertransport nach Rumänien bringen.

Von: Harald Schafferhans (Schulleiter, Albert-Schweitzer-Grundschule )