"Helau" hieß es diesmal für die Langemer Spätlese. Schon im Gottesdienst zu Beginn ermutigte Pater Isaak dazu, trotz aller Probleme und Krisen in der Welt auch mal ausgelassen und fröhlich zu sein. Das wurde danach im Jakobushaus bei einem abwechslungsreichen Programm direkt umgesetzt. Zunächst überraschte die Purzelgarde der Faschingsgesellschaft AlZiBib aus Markt Bibart mit einem bezaubernden Prinzessinnentanz. In "Auf den Hund gekommen" erfuhr man auf lustige Weise, welche Tücken im Umgang mit einem Hund bewältigt werden müssen. Ein "Weihnachtsmarktbesucher" (Röttger Bernadette, AIZBib) beschrieb sehr spaßig, welche Blessuren er von einem Besuch dort davontrug. Die "Wilden Jungs" der AlZiBib aus Markt Bibart begeisterten mit einem starken Auftritt als Boxer mit Weltformat! Den krönenden Abschluss bildeten die "Schwarzen Witwen" (Heike Rickel, Inge Krämer, Maria Schmitt, Barbara Häfner), die den Tod ihrer Männer nicht allzu sehr betrauerten, denn endlich sind sie frei und können andere Hobbys pflegen. Wie man richtig mit Schuhen umgeht und was man dabei alles über die Menschen erfährt, gab der "Schuhputzer" (Röttger Bernadette, AIZBib) zum Besten. Zwischen den einzelnen Auftritten wurde gesungen und geschunkelt zur Stimmungs-Musik von Sabine Henke. Zum Abschluss des fröhlichen Nachmittages gab es Kartoffelsalat und Leberkäs. Zufrieden gingen die Gäste nach Hause, nicht ohne sich für die gelungene Veranstaltung zu bedanken.

Von: Inge Thomaier (Organisationsteam, Langemer Spätlese)