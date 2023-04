Heino Alps hat 2022 zum 50. Mal das Sportabzeichen in Gold abgelegt. Dafür erhielt er am Montagabend in der Kitzinger Rathaushalle bei der traditionellen Verleihung der Sportabzeichen durch den Stadtverband für Leibesübungen großen Beifall und eine besondere Urkunde.

Begeistert zeigte sich auch Kitzingens Oberbürgermeister Stefan Güntner beim Blick in die voll besetzten Reihen über die Köpfe "der Sportlerinnen und Sportler von groß bis klein". Für ihn selber eine Premiere, denn nach fast drei Jahren im Amt konnte diese Auszeichnung erstmals wieder durchgeführt werden. Beim Blick in die Halle zeige sich: "Sport hält bis ins hohe Alter fit", so der OB, der zudem ankündigte, in diesem Jahr selber das Sportabzeichen abzulegen.

Von Mai bis September wurde geübt

Premiere auch für Peter Neuweg, der die Verleihung der Sportabzeichen leitete und dabei unter anderem auch den Vorsitzenden des BLSV im Landkreis, Josef Scheller und die Ehrenamtsreferentin der Stadt Kitzingen, Sabrina Stemplowski begrüßen konnte. Nach den Corona-Einschränkungen konnte der Stadtverband wieder eine steigende Zahl an Teilnehmern verzeichnen. Gegenüber dem Jahr 2021 stieg die Zahl der erfolgreichen Teilnehmer von 94 auf 107, wobei das Alter der Sportler zwischen sechs und 89 Jahren lag. Dazu kamen auch noch zehn Teilnehmer für das österreichische Turn- und Sportabzeichen.

Von Mai bis September wurde geübt, trainiert und die Leistungen den Prüfern vorgelegt. Trainignsstätten waren dabei das Sportzentrum im Sickergrund, das Hallenbad, für Radler und die Nordic-Walking-Gruppe der Treffpunkt der Schwimmbadparkplatz. Geprüft wurden die Sportlerinnen und Sportler von Werner Beuschel, Birgit Caspari, Klaus Kirschbaum, Harald Klein, Manfred Klügl, Barbara Kolb, Peter Neuweg, Helmut Ott und Dieter Rasp.

Schon ab dem 10. Mai können Interessierte auch in diesem Jahr wieder ab 18 Uhr im Freigelände des Sportzentrums Sickergrund mit dem Training beginnen. Ab dem 21. Mai starten dann die Schwimmübungen im Aquasole ab 8 Uhr und ab dem 14. Mai ab 8 Uhr die Radfahrübungen. Alle Termine sind unter sportabzeichen.dosb.de erfasst.

Persönlich ausgezeichnet wurden am Montagabend die Jugendlichen und Erwachsene, die erstmals das Sportabzeichen ablegten und natürlich Erwachsene mit Sonderauszeichnung. Dabei stand Heino Alps mit 50 Mal Gold an der Spitze, gefolgt von Helmut Ott mit 49 Mal Gold. Ebenfalls für Gold ausgezeichnet wurden: Manfred Hofmann 47, Günther Körber 42, der mit 89 Jahren auch ältester Teilnehmer war, Jochen Blendow 41, Hans Böhm 39, Herbert Meyer, 38, Manfred Klügl, 37, Alfons Brückner 37, Erhard Mauder 36, Klaus Kirschbaum 36 und Werner Beuschel 35. Das Leistungsabzeichen in Gold für 30. Wiederholung erhielten Helmut Fischer, Peter Fürst und Harald Klein; für 25 Wolfgang Schöfer, für 20 Birgit Caspari, Kurt Müller und Dieter Rasp, für 10 Matthias Gernert und Sebastian Gernert.