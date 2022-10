Die Aktion "Sterneküche macht Schule" von der Knappschaft und Stefan Marquard machte Station in Volkach. Gemeinsam mit Schülerinnen der Mädchenrealschule kochte er ein leckeres, gesundes Mittagessen für unsere Hortkinder und die Schülerinnen der offenen Ganztagesschule. Nach dem Mittagessen stand eine Fragerunde der Kinder an. "Wie alt bist du?" "Was ist dein Lieblingstier?", "Wie viele Sterne hast du ?" .... Stefan nahm sich Zeit alle Fragen zu beantworten. Anschließend standen auch für den Sternekoch Hausaufgaben auf dem Programm. Er signierte 100 Autogrammkarten für die Kinder. Danach ging es endlich für einige Hortkinder an die Arbeit. Zusammen mit Stefan Marquard bereiteten sie unter seiner Anleitung einen Nachmittagssnack zu. Es gab einen Smoothie aus Karotte, Apfel und Banane und weiteren leckeren Zutaten. Die Kinder waren sehr fleißig, denn es wurden 40 Liter des leckeren Powerdrinks zubereitet. Diese wurden gleich darauf an die Hortkinder und die Schülerinnen der Mädchenrealschule ausgeschenkt. Für die Kinder war es ein aufregender und lehrreicher Tag. Danke an Stefan und und seinem Team von "Sterneküche macht Schule" .

Von: Inka Bäuerlein (Leitung, Hort Volkach)