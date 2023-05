Mit einem Umtrunk begrüßten Vorstand und Mitglieder des Heimatvereins Volkacher Mainschleife e.V. in Beisein des Grafenhauses Schönborn-Wiesentheid als Grundbesitzer den Gedenkwürfel auf dem Gaibacher Sonnenberg.

Dr. Ute Feuerbach berichtete von der Enthüllung des Würfels als Gedenkobjekt für die Wahl der Konstitutionssäule als einen Ort der Demokratie durch Landtagspräsidentin Ilse Aigner am 17. April. Dies war ein Höhepunkt in der seit 1978 begonnen Arbeit der Bayerischen Einigung e.V., der Stad Volkach und des Heimatvereins Volkacher Mainschleife an die Ereignisse von 1821, dem Jahr der feierlichen Grundsteinlegung der Konstitutionssäule, von 1828, dem Jahr ihrer Einweihung und dem Beginn von Verfassungsfesten, und von 1832, dem Jahr des Gaibacher Festes mit der Folge einer Verurteilung von beteiligten Akteuren um dem Volkacher Ehrenbürger Wilhelm Josef Behr wegen begangenen Hochverrats, beständig zu erinnern.

Mit der Wahl Gaibachs zu einem der zwölf Erinnerungsorte der Demokratie in Bayern durch das Landtagspräsidum um Ilse Aigner als Präsidentin wird nun ein weiteres Arbeitsfeld des Heimatvereins eröffnet, nämlich beständig weiter daran zu erinnern, mit welchem Mut unsere Vorfahren um Mitbestimmung im konstitutionellen Königreich Bayern kämpften.

Mit der Homepage hv-volkach.de aktuell unter dem Punkt Geschichte und Kultur und später eventuell mit weiteren Drucksachen wollen wir auch die nachfolgende junge Generation über die historischen Ereignisse beim Aufbau einer Demokratie englischen Vorbilds informieren.

Von: Ute Feuerbach (1. Vorsitzende, Heimatverein VolkacherMainschleife e.V.)