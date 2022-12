Hannelore und Eduard Scheming aus Marktsteft feierten ihre Eiserne Hochzeit. Geheiratet haben sie am 21. Dezember 1957, also vor 65 Jahren. Beide sind typische Kinder des 20. Jahrhunderts, denn beide sind nicht in der Region geboren. Hannelore, geboren 1936, stammt aus dem Sudetenland und Eduard, Jahrgang 1933, aus der Ukraine.

Hannelores Flüchtlingstreck endete in Marktsteft und Eduard verschlugen die Nachkriegswirren nach Kitzingen. Dort lernten sich die gelernte Kauffrau und der Elektriker beim Sport in der Florian Geyer Halle dann auch kennen. Hannelore spielte Tischtennis und Eduard Handball, beide bei der Turngemeinde Kitzingen. Dass sie ausgerechnet an einem 21. Dezember heirateten, hatte einen ganz profanen Grund: In Marktsteft war eine Wohnung frei und die konnte, wie es damals noch üblich war, nur von einem amtlich getrauten Paar gemietet werden. Die standesamtliche Trauung fand in Kitzingen, die kirchliche noch am gleichen Tag in Marktsteft statt.

Spaziergänge halten fit

1960 wurde ihre Tochter geboren, etwa gleichzeitig stellten sie den Bau ihres Hauses in Marktsteft fertig, natürlich in viel Eigenleistung. Während Eduard über 40 Jahre lang beim Überlandwerk, vor allem im Außendienst tätig war, arbeitete Hannelore soweit möglich neben Kindererziehung und Haushalt ebenfalls weiter. Heute können sie sich immer noch selbst versorgen, freuen sich über die beiden Enkel und die beiden Urenkel. Neben Haus und Garten sind es Spaziergänge durch den Ort, die sie fit halten. Das bestätigte auch Gratulant Bürgermeister Thomas Reichert, denn bei einem Spaziergang im Jahr 2010 waren sie die ersten, die Reichert und Gattin am Valentinstag auf deren Baustelle in Marktsteft begrüßten.