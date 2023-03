Die neue ILE-Managerin Heike Helmschrott ist seit 1. März im Amt und folgt auf ihre scheidende Vorgängerin Linda Schlereth. Das teilt Helmschrott in einem Schreiben mit, dem die folgenden Informationen entnommen sind.

Die studierte Geographin wird die Arbeit in der regionalen Allianz übernehmen. Hauptaufgabe ist, die Umsetzung des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK) fortzuführen. Dazu gehören unter anderem ein Flächenmanagement und Projekte zur Stärkung der Ortskerne, ein Kernwegenetzkonzept für die Weinberge oder die Förderung von Kleinprojekten im Rahmen des Regionalbudgets.

Die regionale Allianz wurde im Juni 2014 gegründet und besteht aus den sieben Kommunen Stadt Iphofen, Stadt Mainbernheim, Markt Einersheim, Markt Seinsheim, Markt Willanzheim, Gemeinde Martinsheim sowie der Gemeinde Rödelsee. Diese haben sich mit dem Ziel zusammengeschlossen, die Region fit für die Zukunft zu machen. Derzeit findet eine Fortschreibung des ILEK statt, um neue Handlungsfelder und Projekte zu erarbeiten und gemeinsam die Entwicklung der Region zu gestalten.

Weitere Infos unter Tel.: (09323) 871577 oder per Mail an heike.helmschrott@suedost722.de. Das Büro befindet sich weiterhin im Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen am Marktplatz 26.