Mit der Überschrift "Denkmal sucht Liebhaber" hat der Markt Wiesentheid zuletzt im Internet für eine Immobilie geworben, welche die Kommune seit Kurzem im Besitz hat. Gemeint ist das sogenannte Stark'sche Benefizium, ein mächtiges, schmuckes Haus aus Naturstein, Baujahr 1736, mitten im Ort. Sozusagen als Paket mit dem direkt dahinter liegenden Pfarrheim hatte der Markt das denkmalgeschützte Anwesen der Katholischen Kirchengemeinde erst abgekauft. Für das Haus allein sind 94.000 Euro angefallen.

Nun soll das Benefizium, das einst ein im Ort der Mediziner Paul Friedrich Stark bauen ließ, in private Hände übergehen. Das beschloss der Gemeinderat kürzlich einvernehmlich. Bürgermeister Klaus Köhler nannte die Gründe. Die sanierungsbedürftige Immobilie sei für einen Privatmann interessanter, weil dieser mehr Zuschüsse erhalten könne als eine Kommune. Außerdem komme hinzu, dass die Kommune aktuell und in nächster Zeit sowieso schon etliche große und wohl kostenintensive Bauprojekte zu stemmen habe.

"Die goldenen Jahre sind vorbei. Wenn wir es verkaufen können, haben wir auch etwas für die Innenentwicklung des Orts getan", meinte der Bürgermeister. Er, so Köhler, sei zuversichtlich in der Frage nach Interessenten. Es gebe bestimmt jemanden, der sich damit seinen Traum vom barocken Eigenheim erfüllen wolle.

Noch halten sich die Interessierten zurück

Beim öffentlich ausgeschriebenen ersten Besichtigungstermin hielten sich die Liebhaber jedoch zurück. Drei Interessenten schauten sich um im alten Gemäuer, das zuletzt als Lagerstätte der Kirchengemeinde und Treff einiger Gruppen genutzt wurde. Immer noch liegen dort einige der Gegenstände. Aufgeräumt werde erst noch, hieß es.

Im Haus waren bis vor einigen Jahren nicht gerade luxuriöse Wohnungen eingerichtet, welche die Kirche vermietet hatte. Platz genug ist in dem gut 15 Meter langen Gebäude. Der zweigeschossige Mansardbau mit mächtigem Dachstuhl und Gewölbekeller beeindruckt durch seine Größe. Im Erdgeschoss sind Stuckaturen an den Decken, die Fachleute als schützenswert erachten. Vieles von der Ausstattung, wie Türen, Beschläge oder zum Teil Fenster, ist noch original. Dass auf den künftigen Besitzer einiges an Arbeit wartet, ließ sich leicht erkennen.

Einer, der sich das Ganze interessiert anschaute, war Richard Bloch. Den Wiesentheider faszinieren gerade alte Häuser, wie dieses, wie er sagte. "Das würde mich total reizen. So ein Haus, die Lage mitten im Ort – wo kriegst du so etwas?" Er hielt es für durchaus möglich, dass er ein Gebot abgeben wird. Auch Architekt Florian Preißner, Mitbetreiber der Bauträgergesellschaft Preißner GbR, warf einen Blick in das Gebäude. Er sei nicht so der Fan von derartigen Projekten, wie er zugab. Anschauen könne man es aber mal, dachte er. Die Bestandspläne der Gemeinde wolle er sich gerne genauer ansehen.

Wie soll das Gebäude genutzt werden?

Die Interessenten fragten als erstes nach der Beheizung des Gebäudes und deren Zustand. Dazu interessierte die Frage der Zufahrt; hier müsse man eine Regelung finden. Beim den bestehenden Auflagen verwies Bürgermeister Köhler auf ein erst kürzlich gemachtes Aufmaß seines Bauamts. Ein Fachmann habe dabei den Zustand des Benefiziums unter die Lupe genommen.

Außerdem erwähnte der Bürgermeister, dass der Gemeinderat von den potenziellen Interessenten ein Konzept fordere, wie sie das Haus künftig nutzen wollen. Das sei laut der Ausschreibung ein wesentlicher Bestandteil der zu erstellenden Bewerbung.

Kaufinteressenten können sich bis zum 28. Februar beim Markt Wiesentheid melden. Eine Bewerbung muss auch den Angebotspreis beinhalten. Der Gemeinderat entscheidet dann, wer den Zuschlag erhalten soll.