Der Gemeinderat des Marktes Kleinlangheim verabschiedete in seiner jüngsten Sitzung im historischen Rathaus die Haushaltssatzung für das Jahr 2023. Im Verwaltungshaushalt stehen 3.437.453 Euro (Vorjahr: 3.252.202 Euro), im Vermögenshaushalt sind 1.957.665 Euro (3.002.650 Euro) eingestellt.

Von den Schlüsselzuweisungen, die um 56.672 Euro auf 894.524 Euro anstiegen, bleibt nach Abzug der Kreisumlage mit 766.060 Euro (682.962 Euro), der VG-Umlage mit 283.000 Euro (281.608 Euro) und der Schulverbandsumlage mit 175.700 Euro (162.080 Euro) sowie der Gewerbesteuerumlage mit 21.110 Euro (20.822 Euro) nichts mehr übrig.

Bei unveränderten Hebesätzen für die Grundsteueren A und B sowie die Gewerbesteuer mit jeweils 320 Prozent kann die Gemeindekasse vor allem auf die Einkommensteuer mit 904.400 Euro (863.055 Euro) bauen. Wie Kämmerin Antje Teutschbein ergänzte, ist der Anstieg der Kreisumlage dem veränderten Hebesatz von 44,2 Prozent (41 Prozent) geschuldet.

Freie Finanzspanne soll wieder steigen

Der Verwaltungshaushalt ermöglicht eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 361.553 Euro (384.732 Euro). Daraus sind 58.320 Euro an laufenden Tilgungen zu bestreiten, sodass sich eine freie Finanzspanne von 203.233 Euro ergibt. Die seit langem niedrigste Zuführung soll in den nächsten Jahren wieder deutlich ansteigen.

Da sich der Vermögenshaushalt gegenüber dem Vorjahr um 1.044.985 Euro deutlich verringert hat, ist durch Übernahme des Sollüberschusses aus dem Vorjahr keine neue Kreditaufnahme erforderlich. Der Schuldenstand ist mit 786.160 Euro beziffert, bei 1667 Einwohnern bedeutet dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 472 Euro.

Die Rücklagen entsprechen mit 35.200 Euro der Mindestrücklage, eine Entnahme ist daher nicht möglich. Da sich die Ausgaben im Vorjahr günstiger entwickelten als im Haushalt vorgesehen, ermöglicht der Sollüberschuss den ausgeglichenen Haushalt.

Die bereits 2021 begonnene Kanal- und Wasserleitungssanierung in der Bahnhofstraße hat bereits 2.024.000 Euro verschlungen, hier sind zur Fertigstellung weitere Ausgaben von 363.000 Euro eingeplant. Die Sanierung der Gehwege wird über die Dorferneuerung abgewickelt, dafür sind 400.000 Euro eingeplant.

Die Herausforderungen werden nicht kleiner

An weiteren Investitionen stehen in den kommenden Jahren der Neubau eines Regenüberlaufbeckens, die Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes Haidter Straße, der Neubau von Druckleitungen nach Atzhausen sowie eine Kostenbeteiligung am Umbau der Kläranlage des Abwasserzweckverbandes vorgesehen. Die Ausgaben summieren sich einschließlich weiterer Maßnahmen auf 6.320.000 Euro ohne Honorare und mögliche Zuwendungen.

Bürgermeisterin Gerlinde Stier begrüßte den niedrigeren Haushaltsansatz, der aber nicht auf geringer werdende Herausforderungen hindeute. Wesentlich sei, dass die Gemeindekasse trotz massiver neuer Investitionen ohne Neuverschuldung auskomme.

Sie würdigte ferner, dass der Bauhof viele Arbeiten übernehmen könne und sich daraus Kosteneinsparungen ergeben. In der Vergangenheit verlegte Leerrohre können nun für die Verlegung von Glasfaserkabeln genutzt werden. Für die nächsten Jahre kündigte sie in der Dorferneuerung Stephansberg weitere Investitionen an.