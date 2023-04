Am 28. März hatte die Polizeiinspektion Kitzingen über einen Unfall berichtet, der sich am Abend zuvor auf der Kreisstraße 57 bei Sommerach ereignet hatte. Der Fahrer eines Peugeot war in einer Linkskurve ins Bankett geraten, hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich mit dem Auto mehrmals überschlagen . Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Mann vom Unfallort. Er wurde später verletzt und alkoholisiert an seiner Wohnanschrift im Bereich der Polizeiinspektion Gerolzhofen angetroffen.

Es ist möglich, dass andere Verkehrsteilnehmer dem verunfallten Fahrer an der Unfallstelle bereits ihre Hilfe angeboten hatten, dieser jedoch die hilfsbereiten Verkehrsteilnehmer weitergeschickt hat, wie die Polizei schreibt.

Diese oder andere Passanten, welche den Unfall bzw. das verunfallte Fahrzeug bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen in Verbindung zu setzen, Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © Jens Wolf/dpa