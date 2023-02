Einen etwas anderen Dienstag durften unsere Schüler*innen der 8. Jahrgangsstufe vor kurzem erleben. Um ihnen bereits frühzeitig einen Einblick in die vielfältigen Berufe des Handwerks zu geben, haben wir in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Unterfranken die Praxis an die Schule geholt. Nachdem das Feedback im vergangenen Jahr sowohl von Seiten der Schüler*innen als auch von Seiten der Unternehmen durchweg positiv und von Begeisterung geprägt war, stand die Planung dieser Veranstaltung schon zu Beginn des Schuljahres schnell fest. In insgesamt acht praktischen Workshops, von der Elektrotechnik, über den Metallbau, den Gerüstbau, den Schreiner, den Friseur, den Kfz-Mechatroniker, den Elektriker, bis hin zum Hörakustiker waren regionale Firmen vertreten. Die Schüler*innen durften unter fachkundiger Anleitung schreinern, schrauben, bauen und vieles mehr. Wir hoffen, dass unsere Schüler*innen durch diesen Tag abwechslungsreiche und ansprechende Einblicke in einige handwerkliche Berufe gewinnen konnten und bei dem ein oder anderen das Interesse am Handwerk geweckt wurde!

Von: Simone Gut (Lehrerin, Staatliche Realschule Kitzingen)