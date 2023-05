Handball macht Spaß! Dies konnten die angereisten Schülerinnen und Schüler der vier Grundschulen aus dem Landkreis Kitzingen am eigenen Leib erfahren. Es traten die Grundschulen aus Marktbreit, Volkach, Dettelbach und die Gastgeber aus Iphofen gegeneinander an. Es spielte jeder gegen jeden und am Ende behielt die Grundschule aus Markbreit die Oberhand und ging als erster Sieger aus dem Turnier hervor. Alle Kinder wetteiferten um den Ball, kämpften gemeinsam und einige konnten hier sogar ihre ersten Handballerfahrungen sammeln. Jedes Tor und jede gelungene Aktion wurde bejubelt, der Teamgeist war ansteckend. Auch zeichneten sich einige Spieler bereits durch eine tolle Körperbeherrschung, Athletik und überraschend gutem Spielverständnis aus. Handball ist ansteckend und so wollen sie wieder beim nächsten Turnier teilnehmen, denn: Handball macht Spaß!

Von: Gerlitta Brunner (Bezirksschulsportreferentin Handball, Iphofen)