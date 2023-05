Die Kindergartenkinder aus Wiesenbronn beschäftigen sich in letzter Zeit mit dem Thema "Biene" Wie wichtig diese für die Natur und für uns Menschen ist. Dabei kam die Frage auf "Wie kommt der Honig in das Glas?" Gemeinsam mit Volkhard Warmdt bekamen die Vorschulkinder einen Einblick über das Imkern. Herr Warmdt zeigte, was man alles für die Biene beim Imkern benötigt. Die Kinder waren aktiv dabei. Es wurde alles genau begutachtet und beobachtet. Zum Abschluss gab es noch Honig, die sich die Kinder im Kindergarten schmecken lassen.

Von: Sandra Wittstatt (Leitung, Ev. Kindergartenverein Wiesenbronn)