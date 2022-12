In der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße in Kitzingen ereignete sich am Montag eine Unfallflucht. Wie die Polizei mitteilt, touchierte ein vorerst unbekannter Fahrer eines Lieferfahrzeugs die Hallenwand einer Firma. Danach hielt er kurz an, reparierte sein Rücklicht und setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden an der Wand zu kümmern. Der Schaden beträgt circa 1200 Euro. Das Kennzeichen wurde der Polizei übermittelt. Gegen den noch festzustellenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.