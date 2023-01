Nach zwei Jahren Pandemiepause wurde es wieder sportlich spannend. Der Fußballabteilung des VfL Volkach und einem Organisationsteam unter der Federführung von Jugendleiter Maximilian Fuss und Abteilungsleiter Helmut Leibold gelang es, zahlreiche Besucher aus Jung und Alt für seine Hallenturniere in der Mainschleifenhalle zu begeistern.

Bereits am Vormittag des Dreikönigstags eröffneten die fußballerischen Nachwuchstalente der U7 das Spektakel. Einen vorläufigen Höhepunkt bildete hier bereits der Turniersieg der Heimmannschaft des VfL Volkach, die sich unter sechs teilnehmenden Teams souverän durchsetzen konnte. Während am Nachmittag dann die Jahrgänge der U9 mit zehn teilnehmenden Mannschaften mit je zwölf Spielern die Halle füllten, durften am Samstagvormittag zehn Teams der U11 ihr fußballerisches Können unter Beweis stellen. Die A-Mannschaft des VfL wurde in der Vorrunde ihrer Favoritenrolle gerecht, musste sich aber im Halbfinale dem späteren Turniersieger TSV Gerbrunn knapp geschlagen geben. Am Nachmittag warteten die Jungmannschaften der U13 auf, von denen der VfL Volkach mit seinen Spielergemeinschaften drei stellen konnte. Bürgermeister Heiko Bäuerlein nahm die Siegerehrung der zehn Teams vor und durfte dem Gewinner der JFG Altmain Schorn herzlich gratulieren.

Am Sonntag folgte das abschließende Hallenturnier mit den Spielen von acht Herrenmannschaften. Bei toller Atmosphäre konnte der Gastgeber seine Gruppenspiele sowie das Halbfinale für sich entscheiden. Im Finale konnte sich der Würzburger FV durchsetzen und wurde Turniersieger vor dem VfL Volkach.

Von: Martin Redweik (Mitglied, VfL Volkach)